Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя итоги саммита НАТО, заявил, что партнеры "близки" к тому, чтобы позволить Киеву наносить удары вглубь территории России, передает УНН.

Детали

"И я думаю, что мы получим результат, который нам нужен. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить этот вопрос. И я думаю, что мы получим решение", - сказал Ермак.

Контекст

9 июля в интервью Politico он заявлял, что Киев на саммите альянса в Вашингтоне намерен просить США разрешить использовать американское оружие для ударов вглубь российской территории. Вашингтон пока не пересматривал политику по отмене ограничений на удары, сообщил 11 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Президент США Джо Байден также исключал разрешение ВСУ бить по Москве и Кремлю.

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США