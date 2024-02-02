Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео: о чем говорили

Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился в Киеве с бывшим государственным секретарем Соединенных Штатов Америки и экс-главой ЦРУ Майком Помпео. Как прошла эта встреча Ермак рассказал в своем последнем сообщении в телеграмм, передает УНН.

Детали

Во время встречи Ермак поблагодарил Президента США, обе палаты и партии Конгресса Соединенных Штатов и все американское общество за мощную поддержку Украины.

Он выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США, ведь она основывается на общих демократических ценностях и уважении к международному праву, которые защищает украинский народ.

Глава Офиса Президента также в очередной раз подчеркнул необходимость дать четкий сигнал рф, что своей агрессией она не может нарушать суверенитет независимых государств и определять судьбу других свободных народов.

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Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств для Украины, и призвал граждан не слушать разочарование, поскольку поддержка союзников продолжается.