Єрмак зустрівся з екс-держсекретарем США Помпео: про що говорили

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Києві з колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Америки та ексголовою ЦРУ Майком Помпео. Як пройшла ця зустріч Єрмак розповів у своєму останньому дописі в телеграм, передає УНН.

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Під час зустрічі Єрмак подякував Президенту США, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів і всьому американському суспільству за потужну підтримку України.

Він висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях та повазі до міжнародного права, які захищає український народ.

Глава Офісу Президента також вкотре наголосив на необхідності дати чіткий сигнал рф, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.

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Міністр закордонних справ України висловив упевненість, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів для України, і закликав громадян не слухати розчарування, оскільки підтримка союзників триває.