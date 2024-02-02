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Єрмак зустрівся з екс-держсекретарем США Помпео: про що говорили

Єрмак зустрівся з екс-держсекретарем США Помпео: про що говорили

Київ • УНН

 • 31586 перегляди

Єрмак подякував Помпео та США за підтримку України та висловив сподівання на подальшу допомогу, наголосивши на необхідності стримування російської агресії та захисту суверенітету.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Києві з колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Америки та ексголовою ЦРУ Майком Помпео. Як пройшла ця зустріч Єрмак розповів у своєму останньому дописі в телеграм, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі Єрмак подякував Президенту США, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів і всьому американському суспільству за потужну підтримку України.

Він висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях та повазі до міжнародного права, які захищає український народ.

Глава Офісу Президента також вкотре наголосив на необхідності дати чіткий сигнал рф, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.

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Додатково

Міністр закордонних справ України висловив упевненість, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів для України, і закликав громадян не слухати розчарування, оскільки підтримка союзників триває.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
tsentralne-rozviduvalne-upravlinniaЦентральне розвідувальне управління
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
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