Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

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Киев  •  УНН

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Руководитель ОП подтвердил, что продолжаются консультации по размещению международного контингента в Украине как части гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждается между лидерами Великобритании и Франции.

 Ермак подтвердил, что размещение международного контингента в Украине обсуждается как часть гарантий безопасности. Разговоры о размещении международного контингента в Украине, как фактор гарантии безопасности, продолжаются. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Ермак сообщил, что премьер-министр Великобритании обсуждал с  президентом Франции Эмануэлем Макроном его инициативу о размещении международного контингента в Украине. Впрочем, руководитель Офиса президента не вдавался в детали, но подтвердил, что этот вопрос обсуждается в дальнейшем.

Эти консультации продолжаются, они есть, я могу подтвердить, что такие разговоры продолжаются. И очень важно, они могут стать частью определенных гарантий безопасности. Но на этом пути, безусловно, Украина приветствует эту инициативу президента Макрона, но очень важно, чтобы все детали этого были очень детально проработаны, и количество и размещение и функционал и так далее, потому что безусловно, Украине нужны действительно абсолютно эффективные реальные и сильные гарантии

- говорит Ермак.

Кроме того, он подчеркнул, что главной гарантией безопасности для Украины на сегодняшний день является полноценное членство страны в НАТО. 

Напомним,

 Зеленский сообщил об обсуждении с партнерами размещения иностранного контингента в Украине. Президент подчеркнул, что гарантии безопасности невозможны без участия США.

Алина Волянская

Алина Волянская

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andrii-yermakАндрей Ермак
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