Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Джонатаном Пауэллом по вопросам гарантий безопасности и условий прекращения огня. Стороны обсудили предложения по прекращению атак на инфраструктуру и сохранению санкций против рф.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом гарантии безопасности, условия, при которых будет возможным прекращение огня и сохранение санкций против россии. Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Встреча состоялась в субботу, 08 марта, в продолжение совместной работы с партнерами над планом для достижения справедливого и длительного мира и накануне встречи украинской и американской команд в Саудовской Аравии.
Говорили о первых шагах, которые Президент Владимир Зеленский предложил на заседании Европейского совета в Брюсселе. Это тишина в небе и на море: прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и морских военных операций, а также освобождение пленников
Андрей Ермак также проинформировал собеседника о предложениях Франции и стран Северной Европы и Балтии.
Обменялись мнениями о ключевых вопросах на пути к приближению мира: гарантии безопасности, условия, при которых будет возможным прекращение огня и сохранение санкций против россии
По его словам, отдельное внимание уделили увеличению военной и финансовой поддержки Украины и европейскому оборонному потенциалу.
Напомним
Госсекретарь Рубио, спецпредставитель Виткофф и советник Уолтц встретятся с украинской делегацией в Эр-Рияде 11 марта. Встреча состоится в рамках начала работы команд Украины и США.
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена08.03.25, 14:20 • 147088 просмотров