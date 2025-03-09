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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Киев • УНН

 • 38898 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Джонатаном Пауэллом по вопросам гарантий безопасности и условий прекращения огня. Стороны обсудили предложения по прекращению атак на инфраструктуру и сохранению санкций против рф.

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом гарантии безопасности, условия, при которых будет возможным прекращение огня и сохранение санкций против россии. Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Встреча состоялась в субботу, 08 марта, в продолжение совместной работы с партнерами над планом для достижения справедливого и длительного мира и накануне встречи украинской и американской команд в Саудовской Аравии.

Говорили о первых шагах, которые Президент Владимир Зеленский предложил на заседании Европейского совета в Брюсселе. Это тишина в небе и на море: прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и морских военных операций, а также освобождение пленников

- говорится в записи руководителя офиса Президента Украины.

Андрей Ермак также проинформировал собеседника о предложениях Франции и стран Северной Европы и Балтии.

Обменялись мнениями о ключевых вопросах на пути к приближению мира: гарантии безопасности, условия, при которых будет возможным прекращение огня и сохранение санкций против россии

- отметил Андрей Ермак.

По его словам, отдельное внимание уделили увеличению военной и финансовой поддержки Украины и европейскому оборонному потенциалу.

Напомним

Госсекретарь Рубио, спецпредставитель Виткофф и советник Уолтц встретятся с украинской делегацией в Эр-Рияде 11 марта. Встреча состоится в рамках начала работы команд Украины и США.

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена08.03.25, 14:20 • 147088 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Европейский совет
Андрей Ермак
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