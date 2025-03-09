Єрмак і радник прем'єра Британії обговорили мирний план, військову та фінансову підтримку України
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Джонатаном Пауеллом щодо гарантій безпеки та умов припинення вогню. Сторони обговорили пропозиції щодо припинення атак на інфраструктуру та збереження санкцій проти РФ.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із радником Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти росії. Про це у своєму Telegram-каналі написав Андрій Єрмак, передає УНН.
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Зустріч відбулась в суботу, 08 березня у продовження спільної роботи з партнерами над планом для досягнення справедливого й тривалого миру і напередодні зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.
Говорили про перші кроки, які Президент Володимир Зеленський запропонував на засіданні Європейської ради в Брюсселі. Це тиша в небі та на морі: припинення атак на енергетичну й цивільну інфраструктуру та морських військових операцій, а також звільнення полонених
Андрій Єрмак також поінформуав співрозмовника про пропозиції Франції та країн Північної Європи і Балтії.
Обмінялися думками про ключові питання на шляху до наближення миру: гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти росії
За його словами, окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу.
Нагадаємо
Держсекретар Рубіо, спецпредставник Віткофф та радник Уолтц зустрінуться з українською делегацією в Ер-Ріяді 11 березня. Зустріч відбудеться в рамках початку роботи команд України та США.
У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена08.03.25, 14:20 • 147093 перегляди