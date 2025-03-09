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Єрмак і радник прем'єра Британії обговорили мирний план, військову та фінансову підтримку України

Київ • УНН

 • 38900 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Джонатаном Пауеллом щодо гарантій безпеки та умов припинення вогню. Сторони обговорили пропозиції щодо припинення атак на інфраструктуру та збереження санкцій проти РФ.

Єрмак і радник прем'єра Британії обговорили мирний план, військову та фінансову підтримку України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із радником Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти росії. Про це у своєму Telegram-каналі написав Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Зустріч відбулась в суботу, 08 березня у продовження спільної роботи з партнерами над планом для досягнення справедливого й тривалого миру і напередодні зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.

Говорили про перші кроки, які Президент Володимир Зеленський запропонував на засіданні Європейської ради в Брюсселі. Це тиша в небі та на морі: припинення атак на енергетичну й цивільну інфраструктуру та морських військових операцій, а також звільнення полонених

- йдеться у дописі керівника офісу Президента України.

Андрій Єрмак також поінформуав співрозмовника про пропозиції Франції та країн Північної Європи і Балтії.

Обмінялися думками про ключові питання на шляху до наближення миру: гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти росії

- зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу.

Нагадаємо

Держсекретар Рубіо, спецпредставник Віткофф та радник Уолтц зустрінуться з українською делегацією в Ер-Ріяді 11 березня. Зустріч відбудеться в рамках початку роботи команд України та США.

У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена08.03.25, 14:20 • 147093 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Андрій Єрмак
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