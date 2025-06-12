Единство НАТО очень важно для завершения войны в Украине - Келлог

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины Кит Келлогг заявил, что единство Североатлантического Альянса крайне важно для завершения войны в Украине, отметил Келлогг во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, сообщает УНН.

Детали

Я думаю, что для завершения войны в Украине очень важно единство Альянса. Мы остаемся вместе, работаем вместе. Это абсолютно критически важно. Мы все на одной волне - сообщил Келлог.

Он отметил, что Соединенные Штаты работают со всеми партнерами по НАТО и это должно быть сильным посланием для европейцев.

Мы работаем и с британцами, и с французами, и с немцами. Недавно у нас был премьер-министр Соединенного Королевства. Я думаю, что это очень сильное послание европейскому народу, что Альянс не распадается - пояснил Келлог.

Дополнение

Британские и французские чиновники переключают внимание с развертывания войск на поддержку обороны Украины без помощи США.