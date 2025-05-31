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Без США: "Коаліція охочих" адаптує плани щодо підтримки України

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Британія та Франція зосередяться на підтримці оборони України без допомоги США, оскільки є побоювання, що Трамп відмовиться від ролі посередника. Європа посилить економічний тиск на росію.

Без США: "Коаліція охочих" адаптує плани щодо підтримки України

Британські та французькі чиновники переключають увагу з розгортання військ на підтримку оборони України без допомоги США. Про це повідомляє Telegraph, пише УНН.

Посадовці погодилися переключити увагу з розгортання європейських військ для підтримки будь-якого припинення вогню на підтримку довгострокової оборони Києва від вторгнення росії без американської підтримки

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз існує справжнє занепокоєння, що президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника, не зумівши залучити володимира путіна до столу переговорів.

"Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту", ​​– сказав західний чиновник газеті Telegraph, описуючи жахливий настрій на зустрічі в Гаазі.

Європейський дипломат додав: "Йшлося переважно про те, як підтримувати необхідну підтримку України, коли ми припускаємо, що США продовжуватимуть надавати лише деякі конкретні ресурси, такі як розвідувальні дані. Ми також погодилися з необхідністю посилення економічного тиску на росію".

Telegraph зазначає, що зустріч у столиці Нідерландів, на якій були присутні "політичні директори" з міністерств закордонних справ, ознаменувала різку зміну ролей "Коаліції охочих", створеної Кіром Стармером та Еммануелем Макроном для підтримки можливого припинення вогню, якого домагаються американці.

Рютте: союзникам НАТО потрібно інвестувати у виробництво зброї для миру26.05.25, 20:17 • 3096 переглядiв

Кір та Макрон просувають пропозицію "Коаліції охочих", згідно з якою європейські союзники використовуватимуть своїх солдатів для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Понад 30 країн висловили свою підтримку, хоча лише декілька публічно запропонували розмістити війська на території України.

Центральним питанням було те, чи Вашингтон готовий надати те, що британські діячі назвали "гарантією безпеки" або "підтримкою" для цих сил.

Як пише Telegraph, група досі публічно не визнала, що її наміри змінилися, оскільки шанси на мир зменшуються в міру того, як путін чинить опір міжнародному тиску на користь перемир'я.

Європейські країни також погодилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця.

Його присутність раніше була під сумнівом після того, як Трамп голосно висловився проти вступу України до західного військового альянсу.

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Генерал Кіт Келлог, посланник пана Трампа з питань України, заявив у п'ятницю: "Ми сказали, що для нас вступ України до НАТО не обговорюється.

Цілком ймовірно, що коаліція продовжить публічно підтримувати мирні зусилля Трампа на прохання українських чиновників, які бояться, що невиконання цієї вимоги призведе до припинення постачання американським лідером зброї та обміну розвідувальною інформацією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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