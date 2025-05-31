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Без США: "Коалиция желающих" адаптирует планы по поддержке Украины

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Великобритания и Франция сосредоточатся на поддержке обороны Украины без помощи США, поскольку есть опасения, что Трамп откажется от роли посредника. Европа усилит экономическое экономическое давление на россию.

Без США: "Коалиция желающих" адаптирует планы по поддержке Украины

Британские и французские чиновники переключают внимание с развертывания войск на поддержку обороны Украины без помощи США. Об этом сообщает Telegraph, пишет УНН.

Должностные лица согласились переключить внимание с развертывания европейских войск для поддержки любого прекращения огня на поддержку долгосрочной обороны Киева от вторжения россии без американской поддержки

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас существует настоящее беспокойство, что президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу отказаться от роли посредника, не сумев привлечь владимира путина к столу переговоров.

"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", – сказал западный чиновник газете Telegraph, описывая ужасное настроение на встрече в Гааге.

Европейский дипломат добавил: "Речь шла преимущественно о том, как поддерживать необходимую поддержку Украины, когда мы предполагаем, что США будут продолжать предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы, такие как разведывательные данные. Мы также согласились с необходимостью усиления экономического давления на россию".

Telegraph отмечает, что встреча в столице Нидерландов, на которой присутствовали "политические директора" из министерств иностранных дел, ознаменовала резкое изменение ролей "Коалиции желающих", созданной Киром Стармером и Эммануэлем Макроном для поддержки возможного прекращения огня, которого добиваются американцы.

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Кир и Макрон продвигают предложение "Коалиции желающих", согласно которому европейские союзники будут использовать своих солдат для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь несколько публично предложили разместить войска на территории Украины.

Центральным вопросом было то, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские деятели назвали "гарантией безопасности" или "поддержкой" для этих сил.

Как пишет Telegraph, группа до сих пор публично не признала, что ее намерения изменились, поскольку шансы на мир уменьшаются по мере того, как путин оказывает сопротивление международному давлению в пользу перемирия.

Европейские страны также согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце.

Его присутствие ранее было под сомнением после того, как Трамп громко высказался против вступления Украины в западный военный альянс.

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Генерал Кит Келлог, посланник господина Трампа по вопросам Украины, заявил в пятницу: "Мы сказали, что для нас вступление Украины в НАТО не обсуждается.

Вполне вероятно, что коалиция продолжит публично поддерживать мирные усилия Трампа по просьбе украинских чиновников, которые боятся, что невыполнение этого требования приведет к прекращению поставок американским лидером оружия и обмена разведывательной информацией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Кир Стармер
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Франция
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