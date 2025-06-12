Єдність НАТО є дуже важливою для завершення війни в Україні - Келлог
Київ • УНН
Представник США Кіт Келлог наголосив, що єдність Альянсу є критично важливою для завершення війни. США співпрацюють з партнерами по НАТО для підтримки України.
Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог заявив, що єдність Північноатлантичного Альянсу є вкрай важливою для завершення війни в Україні, зазначив Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, повідомляє УНН.
Деталі
Я думаю, що для завершення війни в Україні дуже важливою є єдність Альянсу. Ми залишаємося разом, працюємо разом. Це абсолютно критично важливо. Ми всі на одній хвилі
Він зазначив, що Сполучені Штати працюють з усіма партнерами по НАТО і це має бути сильним посланням для європейців.
Ми працюємо і з британцями, і з французами, і з німцями. Нещодавно в нас був прем’єр-міністр Сполученого Королівства. Я думаю, що це дуже сильне послання європейському народу, що Альянс не розпадається
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