Єдність НАТО є дуже важливою для завершення війни в Україні - Келлог

Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог заявив, що єдність Північноатлантичного Альянсу є вкрай важливою для завершення війни в Україні, зазначив Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі, повідомляє УНН.

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Я думаю, що для завершення війни в Україні дуже важливою є єдність Альянсу. Ми залишаємося разом, працюємо разом. Це абсолютно критично важливо. Ми всі на одній хвилі - повідомив Келлог.

Він зазначив, що Сполучені Штати працюють з усіма партнерами по НАТО і це має бути сильним посланням для європейців.

Ми працюємо і з британцями, і з французами, і з німцями. Нещодавно в нас був прем’єр-міністр Сполученого Королівства. Я думаю, що це дуже сильне послання європейському народу, що Альянс не розпадається - пояснив Келлог.

Доповнення

Британські та французькі чиновники переключають увагу з розгортання військ на підтримку оборони України без допомоги США.