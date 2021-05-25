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Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси": появилось видео с допроса девушки Протасевича

Киев • УНН

 • 37734 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Появилось видео с арестованной в Беларуси россиянкой Софией Сапегой, которую задержали в аэропорту Минска вместе с белорусским журналистом, бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Запись опубликована в провластном Telegram-канале “Желтые СЛИВЫ”, передает УНН.

Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси": появилось видео с допроса девушки Протасевича

Детали

Так, на записи Сапега сидит спиной к двери в каком-то помещении. Она представилась и сказала, что является гражданкой России, проживает в Вильнюсе и 23 мая летела на одном самолете с Протасевичем. Также девушка заявила, что якобы является редактором Telegram-канала Чёрная книга Беларуси, который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Отметим, что данный канал признан в республике экстремистским.

Дополнение

Суд в Минске арестовал на два месяца россиянку Софью Сапегу.

Беларусь подтвердила задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги на 72 часа.

Романа Протасевича задержали 23 мая, в воскресенье, около 15 часов дня. Самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Помимо бывшего главреда NEXTA, на борту самолета находилась также девушка Романа — гражданка России София, которую тоже задержали.

Стало известно, что команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Вечером 24 мая, в сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны.

Также в Министерстве внутренних дел Беларуси сделали заявление о месте пребывания задержанного журналиста Романа Протасевича. Как указано в сообщении в Telegram-канале прессекретаря силового ведомства, задержанный находится в СИЗО № 1 и на здоровье не жалуется.

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