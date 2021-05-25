Минск подтвердил задержание девушки Протасевича на 72 часа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Беларусь подтвердила задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги на 72 часа, по истечении этого времени в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Об этом говориться в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает УНН.
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“Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении”, — говорится в комментарии.
Детали
Сообщается, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги. Он информировал их о предпринимаемых Посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.
“Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с С.А.Сапегой в самое ближайшее время”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.