Мінськ підтвердив затримання дівчини Протасевича на 72 години

Цитата

"Білоруська сторона підтвердила факт затримання С.А.Сапеги на 72 години у зв'язку із підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Після закінчення трьох діб щодо неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення", - йдеться в коментарі.

Деталі

Повідомляється, що в першій половині дня 24 травня російський консул зустрівся з батьками Сапеги. Він інформував їх про заходи Посольством і рекомендував на випадок необхідності кваліфікованої юридичної допомоги адвоката з багатим досвідом захисту прав російських громадян, який вже приступив до роботи.

"Очікуємо отримання дозволу на консульську зустріч з С.А.Сапегою у найближчий час", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасевич знаходиться в СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.