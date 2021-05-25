Суд в Минске арестовал девушку Протасевича на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Суд в Минске арестовал на два месяца россиянку Софью Сапегу, которую задержали в аэропорту Минска вместе с белорусским журналистом, бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом "Открытым медиа" рассказал ее адвокат Александр Филанович, передает УНН.
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"Сегодня был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ", - сказал Филанович.
Детали
По его словам, делом занимается Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. Он также отметил, что с него взята подписка о неразглашении и в ближайшее время он намерен посетить Сапегу по месту ее содержания.
Дополнение
Беларусь подтвердила задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги на 72 часа, по истечении этого времени по отношению к ней будет принято решение об избрании меры пресечения или освобождения.
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, которые выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.