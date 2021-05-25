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The Guardian

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Суд в Мінську заарештував дівчину Протасевича на два місяці

Київ • УНН

 • 19634 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Суд в Мінську заарештував на два місяці росіянку Софію Сапегу, яку затримали в аеропорту Мінська разом з білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. Про це "Відкритим медіа" розповів її адвокат Олександр Филанович, передає УНН.

Суд в Мінську заарештував дівчину Протасевича на два місяці

Цитата:

"Сьогодні був допит Софії. Її підозрюють у вчиненні кримінально-караного діяння. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на строк 2 місяці. Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ", - сказав Филанович.

Деталі

За його словами, справою займається Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь. Він також зазначив, що з нього взято підписку про нерозголошення і найближчим часом він має намір відвідати Сапегу за місцем її тримання.

Доповнення

Білорусь підтвердила затримання в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги на 72 години, після закінчення цього часу стосовно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення.

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул первого". Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасевич знаходиться в СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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