Суд в Мінську заарештував дівчину Протасевича на два місяці

Цитата:

"Сьогодні був допит Софії. Її підозрюють у вчиненні кримінально-караного діяння. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на строк 2 місяці. Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ", - сказав Филанович.

Деталі

За його словами, справою займається Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь. Він також зазначив, що з нього взято підписку про нерозголошення і найближчим часом він має намір відвідати Сапегу за місцем її тримання.

Доповнення

Білорусь підтвердила затримання в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги на 72 години, після закінчення цього часу стосовно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення.



23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул первого". Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасевич знаходиться в СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.