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The Guardian

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Є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі": з'явилося відео з допиту дівчини Протасевича

Київ • УНН

 • 37734 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. З'явилося відео із заарештованою в Білорусі росіянкою Софією Сапегою, яку затримали в аеропорту Мінська разом з білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем. Запис опублікований у провладному Telegram-каналі "Жовті СЛИВИ", передає УНН.

Є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі": з'явилося відео з допиту дівчини Протасевича

Деталі

Так, на записы Сапега сидить спиною до дверей в якомусь приміщенні. Вона назвалася і сказала, що є громадянкою Росії, проживає у Вільнюсі та 23 травня летіла на одному літаку з Протасевичем. Також дівчина заявила, що нібито є редактором Telegram-каналу Чорна книга Білорусі, який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ.

Відзначимо, що даний канал визнаний в республіці екстремістським.

Доповнення

Суд в Мінську заарештував на два місяці росіянку Софію Сапегу.

Білорусь підтвердила затримання в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги на 72 години.

Романа Протасевича затримали 23 травня, у неділю, близько 15-ї години дня. Літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Крім колишнього головного редактора NEXTA, на борту літака перебувала також дівчина Романа - громадянка Росії Софія, яку теж затримали.

Стало відомо, що команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, у результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Увечері 24 травня, в мережі з'явилося перше звернення білоруського журналіста Романа Протасевича після його затримання в аеропорту Мінська. Затриманий стверджує, що не має проблем зі здоров'ям, правоохоронці з ним максимально коректні.

Також в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі зробили заяву про місце перебування затриманого журналіста Романа Протасевича. Як зазначено в повідомленні в Telegram-каналі прессекретар силового відомства, затриманий перебуває в СІЗО № 1 і на здоров'я не скаржиться.

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