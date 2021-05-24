Співпрацюю зі слідством і даю свідчення: у мережі з'явилось звернення Протасевича із СІЗО

Цитата

“Добрий день, мене звати Роман Протасевич. Вчора я був затриманий співробітниками МВС в національному аеропорту Мінська. Зараз я перебуваю в СІЗО номер 1 міста Мінська. Можу заявити, що ніяких проблем зі здоров’ям, у тому числі з серцем і з будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне і за законом. Також зараз я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення по факту організації масових заворушень в місті Мінську”, — заявив Протасевич у зверненні.

Додамо

Telegram-канал прокоментував це відео так: “Як бачимо, Роман Протасевич перебуває в заручниках”.

Раніше Telegram-канал поширив заяву матері Романа Протасевича — Наталії про те, що за непідтвердженою інформацією її син знайдений в одній з мінських лікарень. Його стан — критичний.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі зробили заяву щодо місця перебування затриманого журналіста Романа Протасевича. Як зазначено у повідомленні у Telegram-каналі пресекретаря силового відомства, затриманий перебуває у СІЗО № 1 і на здоров’я не скаржиться

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.