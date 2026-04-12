Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это было
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 года
Украина вернула из российского плена 175 военных и 7 гражданских - Зеленский
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Явка на выборах в Венгрии 12 апреля превысила показатели предыдущих лет

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

На парламентских выборах в Венгрии зафиксирована явка 16,89% в первые часы голосования. Виктор Орбан и Петер Мадьяр уже посетили избирательные участки.

Явка на выборах в Венгрии 12 апреля превысила показатели предыдущих лет

В первые часы парламентских выборов в Венгрии избиратели продемонстрировали рекордно высокую явку: свои голоса уже отдали 16,89% граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статистические данные сайта 444.hu.

Детали

Самая низкая явка была в Будапеште, где явка составила 15,96 процента, тогда как самая высокая активность избирателей была зафиксирована в городах с населением от 10 000 до 20 000 человек. Там уже проголосовали 17,73 процента избирателей.

Рекордная явка на выборах в Венгрии: как отреагировал политикум

Руководитель избирательного штаба партии "Фидес" Балаш Орбан считает, что высокая активность избирателей - предвестник победы правящей партии на парламентских выборах.

Высокая явка всегда была в пользу правящей партии

- заявил он.

Что известно о ходе выборов в Венгрии сейчас

Из сообщений венгерских медиа уже известно, что основные конкуренты в нынешних выборах - действующий глава правительства и председатель партии "Фидес" Виктор Орбан и председатель оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр - уже посетили избирательные участки и проголосовали.

Контекст

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии стартовали выборы в парламент. По состоянию на 7:00 явка составила 3,46%. Но ожидается, что до конца дня - до 19:00 - свои голоса отдадут более 7 миллионов венгров.

Отметим, что в 2022 году, когда в стране проходили очередные выборы в парламент, явка составила 10,31%.

Сейчас основная борьба происходит между действующим главой правительства и председателем партии "Фидес" Виктором Орбаном и председателем оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром.

Дополнительно

Премьер-министр Словакии и президент Сербии выразили поддержку Виктору Орбану во время выборов в Венгрии.

В Венгрии накануне выборов прошли массовые митинги с факелами и свечами11.04.26, 23:56 • 13819 просмотров

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Сербия
Словакия
Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан