Явка на выборах в Венгрии 12 апреля превысила показатели предыдущих лет
Киев • УНН
На парламентских выборах в Венгрии зафиксирована явка 16,89% в первые часы голосования. Виктор Орбан и Петер Мадьяр уже посетили избирательные участки.
В первые часы парламентских выборов в Венгрии избиратели продемонстрировали рекордно высокую явку: свои голоса уже отдали 16,89% граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статистические данные сайта 444.hu.
Детали
Самая низкая явка была в Будапеште, где явка составила 15,96 процента, тогда как самая высокая активность избирателей была зафиксирована в городах с населением от 10 000 до 20 000 человек. Там уже проголосовали 17,73 процента избирателей.
Рекордная явка на выборах в Венгрии: как отреагировал политикум
Руководитель избирательного штаба партии "Фидес" Балаш Орбан считает, что высокая активность избирателей - предвестник победы правящей партии на парламентских выборах.
Высокая явка всегда была в пользу правящей партии
Что известно о ходе выборов в Венгрии сейчас
Из сообщений венгерских медиа уже известно, что основные конкуренты в нынешних выборах - действующий глава правительства и председатель партии "Фидес" Виктор Орбан и председатель оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр - уже посетили избирательные участки и проголосовали.
Контекст
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии стартовали выборы в парламент. По состоянию на 7:00 явка составила 3,46%. Но ожидается, что до конца дня - до 19:00 - свои голоса отдадут более 7 миллионов венгров.
Отметим, что в 2022 году, когда в стране проходили очередные выборы в парламент, явка составила 10,31%.
Сейчас основная борьба происходит между действующим главой правительства и председателем партии "Фидес" Виктором Орбаном и председателем оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром.
Дополнительно
Премьер-министр Словакии и президент Сербии выразили поддержку Виктору Орбану во время выборов в Венгрии.
