С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
"Я не сторонник жестких мер": Сырский назвал способ решения вопроса СЗЧ

Киев • УНН

 • 2520 просмотра

Главком ВСУ предлагает создавать надлежащие условия службы и человеческое отношение вместо ужесточения санкций.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что решение проблемы самовольного оставления части (СОЧ) заключается в создании надлежащих условий на всех этапах службы военнослужащих, указав, что он не сторонник жестких мер, о чем заявил в интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Вообще-то много сделано для того, чтобы военнослужащие, которые по разным причинам покинули свои воинские части, то есть ушли в СОЧ, возвращались снова. Все условия созданы, и много у нас военнослужащих ежедневно возвращается в батальоны резерва, где они распределяются в свои или не в свои части, в другие части", - отметил Сырский.

Вы знаете, что я не сторонник таких жестких мер. По-моему, у нас законодательство и так достаточно сурово относится и относится ко всем, кто нарушает этот закон. Здесь просто, скажем так, я вижу этот процесс в том, чтобы максимально создать условия, чтобы самих СОЧ было меньше на всех этапах от мобилизации

- указал Сырский на уточнение интервьюера, эффективно ли более суровое наказание за СОЧ.

На вопрос, что еще можно сделать, Главком сказал: "Ну, во-первых, сделать, сами условия проведения мобилизации более такими, ... возможно, слово "комфортно", оно не совсем подходит". "Но ведь мы понимаем, что основная причина самовольного оставления частей это не желание проходить службу, а опасения за свою жизнь. Ну, конечно, это естественно. Вот так вот процесс, чтобы, скажем, изменения, кардинальные изменения жизни, когда человек попадает в ТЦК, потом в учебный центр, где проходит подготовку, чтобы он происходил как можно, скажем, безболезненно, чтобы на всех этапах все, кто работают, с мобилизованными, имеется в виду персонал ТЦК, просто выполнял свои обязанности и по-человечески относился к этим людям с полным пониманием этого слова", - отметил Сырский.

"То есть, чтобы не было ни обид там, ни формализма. (...) Все хотят, чтобы к ним относились по-человечески. Вот такое человеческое отношение, оно должно быть на всех этапах. Тогда, я думаю, что и проблем намного будет меньше", - продолжил Главком.

И добавил: "Ну и, конечно, созданы нормальные условия. Мы это делаем. Мы постоянно стараемся, и Президент Украины, и министр обороны, командование Вооруженных сил, мы максимально стараемся создать нормальные условия".

