"Я не прихильник жорстких заходів": Сирський назвав спосіб вирішення питання СЗЧ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що вирішення проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) полягає у створенні належних умов на всіх етапах служби військовослужбовців, вказавши, що він не прихильник жорстких заходів, про що заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише УНН.

"Взагалі-то багато зроблено для того, щоби військовослужбовці, які за різними причинами залишили свої військової частини, тобто пішли в СЗЧ, повертались знову. Усі умови створені, і багато у нас військовослужбовців щоденно повертається в батальйони резерву, де вони розподіляються в свої або не в свої частини, в інші частини", - зазначив Сирський.

Ви знаєте, що я не сторонник таких жорстких заходів. По-моєму, у нас законодавство і так достатньо суворо відносится і ставиться до всіх, хто порушує цей закон. Тут просто, скажемо так, я бачу цей процес в тому, щоби максимально створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах від мобілізації - вказав Сирський на уточнення інтерв'юера, чи ефективне суворіше покарання за СЗЧ.

На запитання, що ще можна зробити, Головком сказав: "Ну, по-перше, зробити, самі умови проведення мобілізації більш такими, ... можливо, слово "комфортно", воно не зовсім підходить". "Але ж ми розуміємо, що основна причина самовільного залишення частин це не бажання проходити службу, а побоювання за своє життя. Ну, звичайно, це природно. От так от процес, щоби, скажемо, зміни, кардинальні зміни життя, коли людина попадає в ТЦК, потім в навчальний центр, де проходить підготовку, щоб він відбувався як можна, скажемо, безболісно, щоби на всіх етапах всі, хто працюють, з мобілізованими, мається на увазі персонал ТЦК, просто виконував свої обов'язки і по-людськи ставився до цих людей з повним розумінням цього слова", - зазначив Сирський.

"Тобто, щоб не було ні образ там, ні формалізму. (...) Усі хочуть, щоби до них відносились по-людськи. От таке людське ставлення, воно повинно на всіх етапах. Тоді, я думаю, що і проблем набагато буде менше", - вів далі Головком.

І додав: "Ну і, звичайно, створені нормальні умови. Ми це робимо. Ми постійно намагаємося, і Президент України, і міністр оборони, командування Збройних сил, ми максимально намагаємося зробити нормальні умови".

