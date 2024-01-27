WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины
По словам официальных лиц, Вашингтон разрабатывает новую стратегию в отношении Украины, сосредоточенную на помощи в отражении российских наступательных действий, а не на возвращении утраченных территорий. Долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на трудности с финансированием, хотя он и не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что 27 января в Кировоградской области были сбиты четыре иранских беспилотника Shahed, запущенные Россией. Россия также выпустила ракету "Искандер" с территории России по Донецкой области, но обошлось без жертв.
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 381 370 человек личного состава и 6271 танк.
Воздушные Силы уничтожили 4 из 4 "шахедов" - Генштаб
Украинские военно-воздушные силы сбили все 4 иранских беспилотника "Шахид", которые Россия использовала во время попыток нанесения ударов по Украине 7 марта, согласно сообщению Генерального штаба Украины. В сообщении не уточняется, где именно в Украине были перехвачены беспилотники.
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду
Российские войска обстреляли украинские города Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии в ночь на 27 января. О жертвах не сообщается, но ущерб все еще оценивается.
Китай и КНДР договорились о защите общих интересов
Китай и Северная Корея договорились об усилении тактического сотрудничества и защите общих интересов во время встречи вице-министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна и министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сонг Хуя. В этом году исполняется 75 лет со времени установления дипломатических отношений между двумя странами, которые они планируют использовать для углубления дружбы и сотрудничества.
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН, отмечается сегодня во всем мире. В этот день чтят память шести миллионов евреев, в том числе более 1,5 миллиона детей, которые были убиты нацистами по всей Европе в 1933-1945 годах.
Оккупанты утром нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Славянску - Генштаб
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по объектам гражданской инфраструктуры в Славянске 27 января. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины. Накануне Россия также нанесла воздушный удар с использованием 4 ударных беспилотников "Шахид", которые, по данным Генштаба, были сбиты украинской противовоздушной обороной.
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Генеральный штаб Украины сообщил о 98 боевых столкновениях вдоль линии фронта за прошедшие сутки. Украинские войска отбили атаки на разных участках фронта, при этом враг продолжает наступать, несмотря на значительные потери.
США нанесли новый удар по Йемену
Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.