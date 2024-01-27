WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины

Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины, которая не будет сосредоточена на возвращении территории, а будет объединяться на помощи в отражении новых наступлений России. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе. Эти планы не предусматривают попыток Украины вернуть контроль над утраченными территориями.

"Очевидно, что украинцам будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались сделать в прошлом году отмечает высокопоставленный чиновник администрации.

Планирование США является частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, которые поддерживают Украину, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность и экономическую поддержку, пишет газета.

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