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WP: Вашингтон розробляє нову стратегію для України

WP: Вашингтон розробляє нову стратегію для України

Київ • УНН

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За словами офіційних осіб, Вашингтон розробляє нову стратегію щодо України, зосереджену на допомозі у відбитті російських наступальних дій, а не на поверненні втрачених територій. Довгостроковий план спрямований на надання підтримки, незважаючи на труднощі з фінансуванням, хоча він і не передбачає спроб України відновити контроль над втраченими територіями.

Вашингтон розробляє нову стратегію для України, яка не буде зосереджена на поверненні території, а гуртуватиметься на допомозі у відбитті нових наступів Росії. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на чиновників, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки Києва, попри труднощі з фінансуванням у Конгресі. Ці плани не передбачають спроб України повернути контроль над втраченими територіями.

"Очевидно, що українцям буде важко спробувати зробити такі ж серйозні зусилля на всіх фронтах, які вони намагалися зробити минулого року

зазначає високопосадовець адміністрації.

Планування США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, щоб забезпечити довгострокову безпеку та економічну підтримку, пише газета.

Шольц зустрінеться у Вашингтоні з Байденом щодо допомоги Україні27.01.24, 02:30 • 100789 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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