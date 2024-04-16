WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

В рамках расширения сотрудничества Москвы с Тегераном, россия готовит новые поставки оружия в Иран в обмен на баллистические ракеты и беспилотники. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что москва также получает пользу от сотрудничества с Ираном. Так, в дополнение к тысячам беспилотников, закупленных в Иране, в конце прошлого года россия согласилась приобрести дополнительные товары военного назначения на сумму около 2 миллиардов долларов, в частности системы защиты от беспилотников, которые стали приоритетом для российских генералов в Украине.

Иран отдельно согласился продать россии ракеты класса "земля-земля" для использования в Украине, и, согласно новой оценке разведки, ожидается, что вскоре начнет передачу оружия - пишет The Washington Post.

Источники издания говорят, что шпионские службы пока не нашли доказательств того, что ракеты были доставлены.

В ГУР заявили, что существует угроза поставок баллистических ракет рф из Ирана

Дополнение

Также недавно Москва и Тегеран начали сотрудничать над новыми видами беспилотных летательных аппаратов. Об этом свидетельствует ряд документов, которые были похищены с иранского сервера.

В частности, несколько документов описывают поездку делегации российских инженеров в Иран в апреле 2023 года для просмотра демонстрации нового беспилотника с реактивным двигателем, а также линейки БПЛА, которые предназначены для перехвата вражеских беспилотников.

Совместное производство беспилотников дает существенные преимущества для Ирана, в частности возможность оценить их эффективность на украинских полях боевых действий - подытоживает издание.

Напомним

В феврале издание Reuters агентство со ссылкой на ряд источников в Иране сообщило, что Тегеран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.