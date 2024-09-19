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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в пригороде Днепра: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

Взрывы в пригороде Днепра: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 20:37  •  3290 просмотра

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В пригороде Днепра произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся с Полтавщины на Днепропетровщину.

В пригороде Днепра произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о вражеских БпЛА, которые на востоке Полтавщины направляются на Днепропетровщину.

Потрощені будинки та інфраструктура: вдень росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину19 сентября 2024, 16:16 • 14048 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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