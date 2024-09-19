Взрывы в пригороде Днепра: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА
Киев • УНН
В пригороде Днепра произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся с Полтавщины на Днепропетровщину.
В пригороде Днепра произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о вражеских БпЛА, которые на востоке Полтавщины направляются на Днепропетровщину.
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