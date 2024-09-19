Взрывы в пригороде Днепра: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

В пригороде Днепра произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о вражеских БпЛА, которые на востоке Полтавщины направляются на Днепропетровщину.

Потрощені будинки та інфраструктура: вдень росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину