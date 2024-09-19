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Вибухи у передмісті Дніпра: ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА

Вибухи у передмісті Дніпра: ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА

Київ • УНН

 • 57728 перегляди

У передмісті Дніпра сталися вибухи. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, що прямували з Полтавщини на Дніпропетровщину.

У передмісті Дніпра сталися вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ раніше попереджали щодо ворожих БпЛА, які на сході Полтавщини прямують на Дніпропетровщину.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
poltavaПолтава

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