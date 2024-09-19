Потрощені будинки та інфраструктура: вдень росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину

Протягом доби, 19 вересня, війська рф понад два десятки разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атак зруйновані будинки та пошкоджена лінія електропередач. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Понад два десятки атак на Нікопольщину за день. Серед них артобстріли, влучання дронів-камікадзе, скиди боєприпасів з БпЛА. Ворог скерував свою зброю на райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади