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Потрощені будинки та інфраструктура: вдень росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину

Потрощені будинки та інфраструктура: вдень росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину

Київ • УНН

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19 вересня російські війська здійснили понад 20 атак на Дніпропетровську область. Пошкоджено будинки, господарські споруди та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.

Протягом доби, 19 вересня, війська рф понад два десятки разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атак зруйновані будинки та пошкоджена лінія електропередач. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Понад два десятки атак на Нікопольщину за день. Серед них артобстріли, влучання дронів-камікадзе, скиди боєприпасів з БпЛА. Ворог скерував свою зброю на райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади

- розповів голова ОВА, 

За його словами, внаслідок атаки в області понівечена інфраструктура. Зокрема потрощені шість приватних осель і чотири господарські споруди.

Також спалахнув дах гаража, вогнем знищена легкова автівка. Окрім того, внаслідок вибухів зачепило й лінію електропередач.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. На решті території Дніпропетровщини було спокійно

- підсумував Лисак. 

Нагадаємо

У Дніпропетровській області, 18 вересня, ворог кілька разів атакував Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ "Град" та дронів-камікадзе. Постраждали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади, але люди не постраждали.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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