Ворог атакував Нікополь та громади на Дніпропетровщині з артилерії, "Градом" та дронами
Київ • УНН
У Дніпропетровській області ворог кілька разів атакував Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ "Град" та дронів-камікадзе. Постраждали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади, але люди не постраждали.
У Дніпропетровській області російські війська кілька разів з вечора атакували Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе, люди не постраждали, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Цілив дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Головне – люди неушкоджені
З його слів, обстеження уражених територій триває. Наслідки ударів уточнюються.
Удар рф по Нікополю: один із постраждалих помер в лікарні18.09.24, 15:52 • 15196 переглядiв