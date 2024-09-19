Ворог атакував Нікополь та громади на Дніпропетровщині з артилерії, "Градом" та дронами

У Дніпропетровській області російські війська кілька разів з вечора атакували Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе, люди не постраждали, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Цілив дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Головне – люди неушкоджені