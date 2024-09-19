Враг атаковал Никополь и громады в Днепропетровской области из артиллерии, "Градом" и дронами
Киев • УНН
В Днепропетровской области враг несколько раз атаковал Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО «Град» и дронов-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады, но люди не пострадали.
В Днепропетровской области российские войска несколько раз с вечера атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе, люди не пострадали, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Целился дронами-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Главное - люди невредимы
По его словам, обследование пораженных территорий продолжается. Последствия ударов уточняются.
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