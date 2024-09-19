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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал Никополь и громады в Днепропетровской области из артиллерии, "Градом" и дронами

Враг атаковал Никополь и громады в Днепропетровской области из артиллерии, "Градом" и дронами

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 05:24  •  3642 просмотра

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В Днепропетровской области враг несколько раз атаковал Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО «Град» и дронов-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады, но люди не пострадали.

В Днепропетровской области российские войска несколько раз с вечера атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе, люди не пострадали, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Целился дронами-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Главное - люди невредимы

- написал Лысак.

По его словам, обследование пораженных территорий продолжается. Последствия ударов уточняются.

Удар рф по Нікополю: один із постраждалих помер в лікарні18 сентября 2024, 12:52 • 12879 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина