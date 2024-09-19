В Днепропетровской области российские войска несколько раз с вечера атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО "Град" и дронами-камикадзе, люди не пострадали, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Целился дронами-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Главное - люди невредимы - написал Лысак.

По его словам, обследование пораженных территорий продолжается. Последствия ударов уточняются.

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