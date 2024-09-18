42-летний мужчина, раненый во время атаки российского беспилотника на Никополь, скончался в больнице. Ранее сообщалось о двух раненых и повреждении админздания в результате удара.
В Никополе Днепропетровской области умер один из мужчин, который получил ранения в результате вражеского удара дроном, сообщил в среду председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
42-летний мужчина, раненный во время сегодняшней атаки на город, скончался в больнице. К сожалению, его травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Напомним
Российские войска нанесли удар беспилотником по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, повреждено админздание.