В Никополе Днепропетровской области умер один из мужчин, который получил ранения в результате вражеского удара дроном, сообщил в среду председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

42-летний мужчина, раненный во время сегодняшней атаки на город, скончался в больнице. К сожалению, его травмы оказались несовместимыми с жизнью. - написал Лысак.

Напомним

Российские войска нанесли удар беспилотником по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, повреждено админздание.