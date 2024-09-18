Удар рф по Нікополю: один із постраждалих помер в лікарні
Київ • УНН
42-річний чоловік, поранений під час атаки російського безпілотника на Нікополь, помер у лікарні. Раніше повідомлялося про двох поранених та пошкодження адмінбудівлі внаслідок удару.
У Нікополі Дніпропетровської області помер один із чоловіків, який отримав поранення внаслідок ворожого удару дроном, повідомив у середу голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
42-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої атаки на місто, помер у лікарні. На жаль, його травми виявилися несумісними з життям.
Нагадаємо
Російські війська завдали удару безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджена адмінбудівля.