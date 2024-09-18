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Удар рф по Нікополю: один із постраждалих помер в лікарні

Удар рф по Нікополю: один із постраждалих помер в лікарні

Київ • УНН

 • 15196 перегляди

42-річний чоловік, поранений під час атаки російського безпілотника на Нікополь, помер у лікарні. Раніше повідомлялося про двох поранених та пошкодження адмінбудівлі внаслідок удару.

У Нікополі Дніпропетровської області помер один із чоловіків, який отримав поранення внаслідок ворожого удару дроном, повідомив у середу голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

42-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої атаки на місто, помер у лікарні. На жаль, його травми виявилися несумісними з життям.

- написав Лисак.

Нагадаємо

Російські війська завдали удару безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджена адмінбудівля.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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dniproДніпро
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