Ворог вдарив дроном по Нікополю: двоє поранених, пошкоджена адмінбудівля

Російські війська завдали удару безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджена адмінбудівля. Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Двоє поранених через удар дроном-камікадзе по Нікополю. Це 42-річний чоловік та 36-річна жінка. На жаль, їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу