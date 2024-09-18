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Ворог вдарив дроном по Нікополю: двоє поранених, пошкоджена адмінбудівля

Ворог вдарив дроном по Нікополю: двоє поранених, пошкоджена адмінбудівля

Київ • УНН

 • 14786 перегляди

Внаслідок удару російського безпілотника по Нікополю поранено двох людей, їхній стан важкий. Пошкоджено адміністративну будівлю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські війська завдали удару безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей, пошкоджена адмінбудівля. Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Двоє поранених через удар дроном-камікадзе по Нікополю. Це 42-річний чоловік та 36-річна жінка. На жаль, їхній стан важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу

- написав Лисак.

За словами очільника ОВА, через ворожий удар дроном пошкоджена адмінбудівля.

рф атакувала Дніпропетровщину дроном, сили ППО вночі збили розвідувальний БПЛА18.09.24, 09:00 • 15262 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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