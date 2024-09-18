рф атакувала Дніпропетровщину дроном, сили ППО вночі збили розвідувальний БПЛА
Київ • УНН
Ввечері 17 вересня російські війська атакували Червоногригорівську громаду безпілотником. Вночі сили ППО збили розвідувальний дрон над Дніпропетровською областю, постраждалих немає.
Ввечері 17 вересня армія рф вдарила безпілотником по Червоногригорівській громаді Дніпропетровської області, обійшлось без постраждалих. Вночі сили оборони збили один розвідувальний дрон. Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину. Вдарив дроном-камікадзе по Червоногригорівській громаді. Люди неушкоджені
Також, з його слів, вночі підрозділ ПвК "Схід" збив над областю розвідувальний дрон.
На Херсонщині через атаки рф за добу є загиблий і 4 поранених18.09.24, 08:38 • 18308 переглядiв