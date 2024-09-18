Киев • УНН
Вечером 17 сентября российские войска атаковали Червоногригорьевскую громаду беспилотником. Ночью силы ПВО сбили разведывательный дрон над Днепропетровской областью, пострадавших нет.
Вечером 17 сентября армия рф ударила беспилотником по Червоногригорьевской общине Днепропетровской области, обошлось без пострадавших. Ночью силы обороны сбили один разведывательный дрон. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину. Ударил дроном-камикадзе по Червоногригорьевской громаде. Люди невредимы
Также, по его словам, ночью подразделение ПвК «Восток» сбило над областью разведывательный дрон.
На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 4 поранених18 сентября 2024, 05:38 • 7071 просмотр