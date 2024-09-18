Вечером 17 сентября армия рф ударила беспилотником по Червоногригорьевской общине Днепропетровской области, обошлось без пострадавших. Ночью силы обороны сбили один разведывательный дрон. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину. Ударил дроном-камикадзе по Червоногригорьевской громаде. Люди невредимы - написал Лысак в Telegram.

Также, по его словам, ночью подразделение ПвК «Восток» сбило над областью разведывательный дрон.

На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 4 поранених