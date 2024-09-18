В результате удара российского беспилотника по Никополю ранены два человека, их состояние тяжелое. Повреждено административное здание, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Российские войска нанесли удар беспилотником по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека, повреждено админздание. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Двое раненых из-за удара дроном-камикадзе по Никополю. Это 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. К сожалению, их состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь
По словам главы ОВА, из-за вражеского удара дроном повреждено админздание.
рф атакувала Дніпропетровщину дроном, сили ППО вночі збили розвідувальний БПЛА18 сентября 2024, 06:00 • 12000 просмотров