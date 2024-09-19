Разбитые дома и инфраструктура: днем россияне более 20 раз атаковали Днепропетровскую область

В течение суток, 19 сентября, войска рф более двух десятков раз атаковали Днепропетровскую область. В результате атак разрушены дома и повреждена линия электропередач. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Более двух десятков атак на Никопольщину за день. Среди них артобстрелы, попадание дронов-камикадзе, сбросы боеприпасов с БпЛА. Враг направил свое оружие на райцентр, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады - рассказал председатель ОВА,

По его словам, в результате атаки в области изуродована инфраструктура. В частности разбиты шесть частных домов и четыре хозяйственные постройки.

Также вспыхнула крыша гаража, огнем уничтожена легковая машина. Кроме того, в результате взрывов задело и линию электропередач.

Везде обошлось без погибших и пострадавших. На остальной территории Днепропетровщины было спокойно - подытожил Лысак.

Напомним,

В Днепропетровской области, 18 сентября, враг несколько раз атаковал Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО «Град» и дронов-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады, но люди не пострадали.