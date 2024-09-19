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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разбитые дома и инфраструктура: днем россияне более 20 раз атаковали Днепропетровскую область

Разбитые дома и инфраструктура: днем россияне более 20 раз атаковали Днепропетровскую область

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 16:16  •  10036 просмотра

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19 сентября российские войска совершили более 20 атак на Днепропетровскую область. Повреждены дома, хозяйственные постройки и линия электропередач, но обошлось без жертв.

В течение суток, 19 сентября, войска рф более двух десятков раз атаковали Днепропетровскую область. В результате атак разрушены дома и повреждена линия электропередач. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Более двух десятков атак на Никопольщину за день. Среди них артобстрелы, попадание дронов-камикадзе, сбросы боеприпасов с БпЛА. Враг направил свое оружие на райцентр, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады

- рассказал председатель ОВА, 

По его словам, в результате атаки в области изуродована инфраструктура. В частности разбиты шесть частных домов и четыре хозяйственные постройки.

Также вспыхнула крыша гаража, огнем уничтожена легковая машина. Кроме того, в результате взрывов задело и линию электропередач.

Везде обошлось без погибших и пострадавших. На остальной территории Днепропетровщины было спокойно

- подытожил Лысак. 

Напомним,

В Днепропетровской области, 18 сентября, враг несколько раз атаковал Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО «Град» и дронов-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады, но люди не пострадали.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина