Взрывы в Ленинградской области: ПВО рф сбила два БПЛА

В понедельник, 28 апреля, в Ленинградской области России раздавались взрывы из-за неизвестных БПЛА. Об этом сообщили российские Telegram-паблики, передает УНН.

Детали

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, войска ПВО вооруженных сил России уничтожили два беспилотных летательных аппарата в небе над киришским и волховским районами.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Напомним

В российском Брянске дроны атаковали завод "Кремний", производящий электронику для российских ракет. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко указал, что уже много было атак, завод приостанавливал работу ранее.

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 25 апреля оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах в Евпатории, Ялте, Феодосии и других городах.

9 апреля министерство обороны страны-агрессора заявило о сбитии 158 украинских беспилотников, которые якобы были нацелены на десятки российских регионов и временно оккупированный Крым.