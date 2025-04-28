Вибухи у ленінградській області: ППО рф збила два БПЛА

У понеділок, 28 квітня, у ленінградській області росії лунали вибухи через невідомі БПЛА. Про це повідомили російські Telegram-пабліки, передає УНН.

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Як зазначив губернатор ленінградської області олександр дрозденко, війська ППО збройних сил росії знищили два безпілотних літальних апарати у небі над киришським та волхівським районами.

За його словами, постраждалих і руйнувань нема.

Нагадаємо

У російському брянську дрони атакували завод "Кремній", що виробляє електроніку для російських ракет. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вказав, що вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше.

Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 25 квітня окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Євпаторії, Ялті, Феодосії та інших містах.

9 квітня міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття 158 українських безпілотників, які нібито були націлені на десятки російських регіонів та тимчасово окупований Крим.