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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

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У брянську знову атакували завод "Кремній", що виробляє електроніку для російських ракет - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Завод "Кремній" у Брянську, який виробляє мікроелектроніку для російських ракетних комплексів, знову був атакований невідомими дронами. Завод вже призупиняв роботу через попередні атаки.

У брянську знову атакували завод "Кремній", що виробляє електроніку для російських ракет - ЦПД РНБО

У російському брянську знову атакували завод "Кремній", що виробляє електроніку для російських ракет, повідомив у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

В Брянську знову був атакований невідомими дронами завод "Кремній". На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА

- написав Коваленко.

Керівник ЦПД вказав, що вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше.

Раніше

У рф повідомили про дронову атаку у брянську. Низка російських ЗМІ пишуть, що вночі атакували завод військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Востаннє безпілотники атакували цей завод у січні 2025 року.

мо рф стверджує, що за ніч їхні сили ППО збили 102 безпілотники над регіоном. Як заявили у мо рф, загалом за ніч їхня ППО збила 115 дронів - ще 2 на курщині, один - на бєлгородщині, один - над акваторією Чорного моря. А також 9 - над тимчасово окупованим Кримом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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