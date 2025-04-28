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В брянске снова атаковали завод "Кремний", производящий электронику для российских ракет - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Завод "Кремний" в Брянске, который производит микроэлектронику для российских ракетных комплексов, снова был атакован неизвестными дронами. Завод уже приостанавливал работу из-за предыдущих атак.

В брянске снова атаковали завод "Кремний", производящий электронику для российских ракет - ЦПД СНБО

В российском брянске снова атаковали завод "Кремний", производящий электронику для российских ракет, сообщил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод "Кремний". На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА

- написал Коваленко.

Руководитель ЦПД указал, что уже много было атак, завод приостанавливал работу ранее.

Ранее

В рф сообщили о дроновой атаке в брянске. Ряд российских СМИ пишут, что ночью атаковали завод военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ". Он делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". В последний раз беспилотники атаковали этот завод в январе 2025 года.

мо рф утверждает, что за ночь их силы ПВО сбили 102 беспилотника над регионом. Как заявили в мо рф, всего за ночь их ПВО сбила 115 дронов - еще 2 на курщине, один - на белгородщине, один - над акваторией Черного моря. А также 9 - над временно оккупированным Крымом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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