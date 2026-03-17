Взрыв во Львове вызвал перебои с газом

Во Львове и окрестностях из-за вчерашнего взрыва в районе Галицкого перекрестка возможны перебои с газоснабжением, сообщили во Львовском горсовете во вторник, пишет УНН.

Как сообщили газовики, "вечером из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования". "В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял там уже длительное время. Возгорание произошло на частной стоянке. Никто из людей не пострадал", - указали в горсовете.

Пожар, как отмечается, локализовали еще вечером, "однако для безопасности временно прекратили подачу газа".

"Без газа пока остаются: село Малехов, ул. Владимира Великого в городе Дубляны, частично ул. Богдана Хмельницкого во Львове", - сообщили в горсовете.

"Восстановление газоснабжения уже начали. Работы могут длиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах", - указано в сообщении.

Во Львове прогремел взрыв, на одной из стоянок загорелся автобус - мэр

По данным ГУ ГСЧС в области, пожар автобуса тоже ликвидировали вчера.