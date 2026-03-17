Вибух у Львові спричинив перебої з газом

Київ • УНН

 • 2558 перегляди

Через падіння кабелю на газову мережу виникла пожежа та згорів автобус. Тимчасово без газу залишилися Малехів, Дубляни та частина вулиць Львова.

У Львові та околицях через вчорашній вибух у районі Галицького перехрестя можливі перебої з газопостачанням, повідомили у Львівській міськраді у вівторок, пише УНН.

Деталі

Як повідомили газовики, "увечері через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання". "Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час. Загоряння сталося на приватній стоянці. Ніхто з людей не постраждав", - вказали у міськраді.

Пожежу, як зазначається, локалізували ще ввечері, "однак для безпеки тимчасово припинили подачу газу".

"Без газу наразі залишаються: село Малехів, вул. Володимира Великого у місті Дубляни, частково вул. Богдана Хмельницького у Львові", - повідомили у міськраді.

"Відновлення газопостачання вже розпочали. Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах", - вказано у повідомленні.

У Львові пролунав вибух, на одній із стоянок загорівся автобус - мер16.03.26, 22:20 • 4886 переглядiв

За даними ГУ ДСНС в області, пожежу автобуса теж ліквідували вчора.

Юлія Шрамко

