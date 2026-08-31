Взрыв в отделе полиции в Ровно произошёл во время выполнения служебных обязанностей взрывотехниками, начато расследование

На территории внутреннего двора отделения полиции №1 в Ровно произошёл взрыв во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы. По факту произошедшего Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье 264 Уголовного кодекса Украины, сообщили в ГУ Национальной полиции Ровненской области, передаёт УНН.

Сегодня, 31 августа, около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 (г. Ровно) произошёл взрыв во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы - говорится в сообщении.

В результате детонации один специалист УВТС погиб, ещё трое полицейских этого же подразделения получили травмы. По факту произошедшего Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье 264 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Напомним

В Ровненской области в райотделе полиции прогремел взрыв, один полицейский погиб, ещё трое получили ранения. Как сообщили в полиции Ровненской области, причины взрыва устанавливаются.