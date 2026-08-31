Вибух у відділі поліції у Рівному стався під час виконання службових обов’язків вибухотехніками, розпочато розслідування
Київ • УНН
У дворі відділення поліції №1 у Рівному вибухнув боєприпас під час роботи вибухотехніків. Один фахівець загинув, троє поліцейських травмовані.
На території внутрішнього двору відділення поліції №1 у Рівному стався вибух під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби. За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України, повідомили у ГУ Нацполіції Рівненської області, передає УНН.
Сьогодні, 31 серпня, близько 15:30 на території внутрішнього двору відділення поліції №1 (м. Рівне) стався вибух під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби
Унаслідок детонації один фахівець УВТС загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми. За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.
Нагадаємо
На Рівненщині у райвідділі поліції пролунав вибух, один поліцейський загинув і ще троє отримали поранення. Як повідомили у поліції Рівненської області, причини вибуху встановлюють.