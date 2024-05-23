Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  109993 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  112136 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  113253 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  106633 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119686 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116515 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120131 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113682 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104649 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  245202 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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16 мая 2024, 08:19  •  407967 просмотра

Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Соединенные Штаты сообщили о втором случае заболевания человека птичьим гриппом у работника молочной фермы в Мичигане, что свидетельствует о расширении вспышки вируса, который циркулирует среди домашней птицы.

Новости Мира •   •  1950 просмотра
Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.

Война •   •  3333 просмотра
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях

Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.

политика •   •  4303 просмотра
Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей

Омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился со Специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом, чтобы обсудить поддержку Грецией Украины, в частности реабилитацию пострадавших детей, содействие возвращению гражданских заложников.

Война •   •  5549 просмотра
Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей

Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К, что свидетельствует о потенциальной ракетной угрозе над территорией Украины.

Война •   •  6901 просмотра
Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

рф атакует: в Запорожской и Днепропетровской областях зафиксирована угроза ударных БпЛА

Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

Война •   •  8484 просмотра
рф атакует: в Запорожской и Днепропетровской областях зафиксирована угроза ударных БпЛА

Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы

Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.

Война •   •  8437 просмотра
Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.

Война •   •  9278 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

Тактическая авиация противника действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  14153 просмотра
Тактическая авиация противника действует в Азовском море

За день рф осуществила 30 обстрелов Сумской области: зафиксировано 139 взрывов

российские войска 30 раз открывали огонь в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области. Было зафиксировано 139 взрывов.

Общество •   •  14761 просмотра
За день рф осуществила 30 обстрелов Сумской области: зафиксировано 139 взрывов