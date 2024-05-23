Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

В США зафиксировали уже второй случай птичьего гриппа среди людей. Заражение произошло у работника молочного завода в Мичигане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Соединенных Штатах отмечен второй случай птичьего гриппа среди людей после появления вируса у молочного скота в конце марта. Заражение работника молочного завода в Мичигане расширяет вспышку вируса, который долгое время циркулировал среди птицы. Несмотря на это, Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявили, что риск для населения остается низким.

CDC подтвердили в ходе телефонной беседы с журналистами, что нет доказательств передачи птичьего гриппа от человека к человеку. С марта они проверили примерно 40 человек, включая работника из Мичигана, которые все имели связь с молочной фермой. В апреле было зафиксировано заражение работника молочного завода в Техасе.

В США подтверждено заражение птичьим гриппом человека после контакта с дойными коровами