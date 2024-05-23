Другий випадок пташиного грипу серед людей зафіксовано у працівника молочної ферми в США
Київ • УНН
Сполучені Штати повідомили про другий випадок захворювання людини на пташиний грип у працівника молочної ферми в Мічигані, що свідчить про розширення спалаху вірусу, який циркулює серед домашньої птиці.
У США зафіксували вже другий випадок пташиного грипу серед людей. Зараження сталося у працівника молочного заводу в Мічигані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У Сполучених Штатах відзначено другий випадок пташиного грипу серед людей після появи вірусу у молочної худоби наприкінці березня. Зараження працівника молочного заводу в Мічигані розширює спалах вірусу, який довгий час циркулював серед птиці. Незважаючи на це, Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили, що ризик для населення залишається низьким.
CDC підтвердили в ході телефонної бесіди з журналістами, що немає доказів передачі пташиного грипу від людини до людини. З березня вони перевірили приблизно 40 осіб, включаючи працівника з Мічигану, які всі мали зв'язок з молочною фермою. У квітні було зафіксовано зараження працівника молочного заводу в Техасі.
У США підтверджено зараження пташиним грипом людини після контакту з дійними коровами02.04.24, 11:06 • 23632 перегляди