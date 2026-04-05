Вторая атака рф на Никополь - БПЛА ударил по авто, погиб мужчина, ранена женщина

В воскресенье, 5 апреля, российские оккупанты второй раз за день атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю погиб 61-летний водитель, его 60-летняя жена получила ранения и оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Оккупанты совершили военное преступление около 7:30. Они направили ударный FPV-дрон в автомобиль, который двигался по одной из самых оживленных улиц города.

В результате удара транспортное средство врезалось в дерево и получило значительные повреждения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.438 (военные преступления, повлекшие гибель человека) Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители призвали жителей прифронтовых общин, в частности Никополя, быть максимально осторожными - избегать передвижения гражданским транспортом по улицам, которые находятся под постоянной угрозой поражения, и без крайней необходимости не покидать места жительства.

4 апреля российская армия атаковала дронами торговые павильоны в Никополе. Сначала сообщалось о 5 погибших и 19 раненых.

Впоследствии в Никополе объявили день траура по жертвам российского удара.