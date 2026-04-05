У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф - ОВА

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 32546 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81165 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 92436 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110512 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95292 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100323 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51891 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107680 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37414 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти
5 квітня, 19:15
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС
5 квітня, 19:25
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівку
5 квітня, 20:36
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів
5 квітня, 21:13
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа Ірану
01:20
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
5 квітня, 05:22
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 14:09
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 07:30
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
4 квітня, 05:00
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів
3 квітня, 13:02
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером
5 квітня, 15:58
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосу
4 квітня, 10:47
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна Балдоні
4 квітня, 07:41
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss Puss
3 квітня, 09:23
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа
1 квітня, 14:47
У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф - ОВА

Київ • УНН

 • 4920 перегляди

Внаслідок російського удару по ринку загинули п'ятеро людей та 28 отримали поранення. Серед постраждалих 14-річна дівчина перебуває у тяжкому стані.

У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф - ОВА
У Нікополі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за жертвами російського удару, який забрав життя п’яти людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки загинули троє жінок і двоє чоловіків. Ще 28 людей отримали поранення, серед них - 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Як зазначив очільник ОВА, російські війська завдали удару по ринку вранці у вихідний день, коли там перебувала велика кількість людей.

Це не випадковість. Це свідомий удар по цивільних. Свідомий терор проти мирних мешканців

- наголосив він.

Влада висловила співчуття родинам загиблих.

4 квітня російська армія атакувала дронами торговельні павільйони у Нікополі. Повідомлялось про 5 загиблих та 19 поранених.

