У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по ринку загинули п'ятеро людей та 28 отримали поранення. Серед постраждалих 14-річна дівчина перебуває у тяжкому стані.
У Нікополі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за жертвами російського удару, який забрав життя п’яти людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки загинули троє жінок і двоє чоловіків. Ще 28 людей отримали поранення, серед них - 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Як зазначив очільник ОВА, російські війська завдали удару по ринку вранці у вихідний день, коли там перебувала велика кількість людей.
Це не випадковість. Це свідомий удар по цивільних. Свідомий терор проти мирних мешканців
Влада висловила співчуття родинам загиблих.
Нагадаємо
4 квітня російська армія атакувала дронами торговельні павільйони у Нікополі. Повідомлялось про 5 загиблих та 19 поранених.