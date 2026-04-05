У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф - ОВА

У Нікополі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за жертвами російського удару, який забрав життя п’яти людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

За його словами, внаслідок атаки загинули троє жінок і двоє чоловіків. Ще 28 людей отримали поранення, серед них - 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Як зазначив очільник ОВА, російські війська завдали удару по ринку вранці у вихідний день, коли там перебувала велика кількість людей.

Це не випадковість. Це свідомий удар по цивільних. Свідомий терор проти мирних мешканців - наголосив він.

Влада висловила співчуття родинам загиблих.

4 квітня російська армія атакувала дронами торговельні павільйони у Нікополі. Повідомлялось про 5 загиблих та 19 поранених.