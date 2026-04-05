В Никополе объявили день траура по погибшим в результате атаки рф - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по рынку погибли пять человек и 28 получили ранения. Среди пострадавших 14-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.
В Никополе на Днепропетровщине объявили день траура по жертвам российского удара, который унес жизни пяти человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
По его словам, в результате атаки погибли трое женщин и двое мужчин. Еще 28 человек получили ранения, среди них - 14-летняя девочка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как отметил глава ОВА, российские войска нанесли удар по рынку утром в выходной день, когда там находилось большое количество людей.
Это не случайность. Это сознательный удар по гражданским. Сознательный террор против мирных жителей
Власти выразили соболезнования семьям погибших.
Напомним
4 апреля российская армия атаковала дронами торговые павильоны в Никополе. Сообщалось о 5 погибших и 19 раненых.