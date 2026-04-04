08:00 • 10674 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
07:30 • 27705 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 17455 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 28919 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 33797 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 58392 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 47419 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 42469 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 68280 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 60753 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
росіяни вдарили по ринку у Нікополі - 5 загиблих та 19 поранених

Київ • УНН

 • 2760 перегляди

Російська атака дронами на торговельні павільйони Нікополя забрала життя п'яти людей. Серед 19 постраждалих перебуває 14-річна дівчина у тяжкому стані.

росіяни вдарили по ринку у Нікополі - 5 загиблих та 19 поранених

У Дніпропетровській області російській війська вдарили по ринку у Нікополі, відомо про 5 загиблих та 19 поранених, повідомили у суботу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та Дніпропетровська обласна прокуратура у соцмережах, пише УНН.

4 квітня близько 9:50 військові рф завдали удару із застосуванням БпЛА по ринку у місті Нікополь

- повідомили у прокуратурі.

5 людей загинули, 19 дістали поранень через атаку росіян на Нікополь. Ворог завдав удару FPV-дронами. Зайнялася пожежа. Понівечені торгівельні павільйони та магазин

За даними голови ОВА, "загинули пʼятеро людей - 3 жінки та 2 чоловіків". 

"Дев'ятнадцять людей поранені, серед них дівчинка 14 років. Дитина у лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий", - вказав він.

Війна в Україні
Війна в Україні