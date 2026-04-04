росіяни вдарили по ринку у Нікополі - 5 загиблих та 19 поранених
Київ • УНН
Російська атака дронами на торговельні павільйони Нікополя забрала життя п'яти людей. Серед 19 постраждалих перебуває 14-річна дівчина у тяжкому стані.
У Дніпропетровській області російській війська вдарили по ринку у Нікополі, відомо про 5 загиблих та 19 поранених, повідомили у суботу голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та Дніпропетровська обласна прокуратура у соцмережах, пише УНН.
4 квітня близько 9:50 військові рф завдали удару із застосуванням БпЛА по ринку у місті Нікополь
5 людей загинули, 19 дістали поранень через атаку росіян на Нікополь. Ворог завдав удару FPV-дронами. Зайнялася пожежа. Понівечені торгівельні павільйони та магазин
За даними голови ОВА, "загинули пʼятеро людей - 3 жінки та 2 чоловіків".
"Дев'ятнадцять людей поранені, серед них дівчинка 14 років. Дитина у лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий", - вказав він.
