россияне ударили по рынку в Никополе - 5 погибших и 19 раненых

В Днепропетровской области российские войска ударили по рынку в Никополе, известно о 5 погибших и 19 раненых, сообщили в субботу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и Днепропетровская областная прокуратура в соцсетях, пишет УНН.

4 апреля около 9:50 военные рф нанесли удар с применением БПЛА по рынку в городе Никополь - сообщили в прокуратуре.

5 человек погибли, 19 получили ранения из-за атаки россиян на Никополь. Враг нанес удар FPV-дронами. Загорелся пожар. Изувечены торговые павильоны и магазин написал Ганжа.

По данным главы ОВА, "погибли пять человек - 3 женщины и 2 мужчин".

"Девятнадцать человек ранены, среди них девочка 14 лет. Ребенок в больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое", - указал он.

