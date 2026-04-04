россияне ударили по рынку в Никополе - 5 погибших и 19 раненых
Киев • УНН
Российская атака дронами на торговые павильоны Никополя унесла жизни пяти человек. Среди 19 пострадавших находится 14-летняя девушка в тяжелом состоянии.
В Днепропетровской области российские войска ударили по рынку в Никополе, известно о 5 погибших и 19 раненых, сообщили в субботу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и Днепропетровская областная прокуратура в соцсетях, пишет УНН.
4 апреля около 9:50 военные рф нанесли удар с применением БПЛА по рынку в городе Никополь
5 человек погибли, 19 получили ранения из-за атаки россиян на Никополь. Враг нанес удар FPV-дронами. Загорелся пожар. Изувечены торговые павильоны и магазин
По данным главы ОВА, "погибли пять человек - 3 женщины и 2 мужчин".
"Девятнадцать человек ранены, среди них девочка 14 лет. Ребенок в больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое", - указал он.
260 из 286 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной04.04.2026, 08:37 • 4200 просмотров